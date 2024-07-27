Rus Su-34 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Volgograd bölgesinde eğitim uçuşu esnasında Su-34 tipi savaş uçağının düştüğünü, mürettebatın kurtulduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 15:54
Rus Su-34 savaş uçağı düştü
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Volgograd bölgesinde Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçağının planlı eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğu kullanarak kurtulduğu belirtilen açıklamada, pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Uçağın ıssız bölgeye düştüğü ve uçuşun mühimmatsız gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, “İlk belirlemelere göre kazanın sebebi teknik arızadır. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komisyonu kaza yerinde çalışmaktadır” ifadelerine yer verildi.


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