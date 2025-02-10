Rus vekil, Azerbaycan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:51

Güncelleme: 10.02.2025 - 17:51

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade yaptığı yazılı açıklamada, Valuyev'in Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetinin sonlandırılmasını değerlendirirken, Azerbaycan devleti ve halkına karşı hakaret ve tehdit içerikli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Hacızade, kabul edilemez açıklamalarda bulunan Valuyev'in "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve Azerbaycan'a girişinin yasaklandığını bildirdi.

Daha önce de Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalarda bulunmaları nedeniyle Duma milletvekilleri Konstantin Zatulin ve Vitaliy Milonov'un "istenmeyen kişi" listesine alındığını hatırlatan Hacızade, bu şahısların iktidardaki Birleşik Rusya Partisi (Yedinaya Rossiya) milletvekilleri olduklarını kaydetti.

Hacızade, Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve halkına karşı hareket eden bu gibi şahıslara karşı ülke mevzuatı çerçevesinde uygun adımlar atılmasının sürdürüleceğini ifade etti.

Azerbaycan, tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığı ve ilgili mevzuatı ihlal ettiği gerekçesiyle Bakü'deki "Rus Evi"nin faaliyetinin sonlandırılmasına ilişkin Rusya'ya nota göndermişti.

Bu durum üzerine Valuyev, Azerbaycan'a karşı hakaret ve tehdit içerikli açıklama yapmıştı.