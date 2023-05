Rus yazar Zahar Prilepin'e bombalı saldırı

Ukrayna’daki cephelerde bulunan ve gelişmeleri Rus televizyonlarına aktaran Rus yazar ve eski politikacı Zahar Prilepin bu sabah bombalı saldırıya uğradı.

Ukrayna’dan Rusya’ya yeni dönen Zahar Prilepin’in sabah saatlerinde Nijni Novgorod’daki bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra aracına bindiği ve aracın hareket etmesiyle patlama yaşandığı kaydedildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin açıklamada araç sürücüsünün öldüğü, Rus yazar Zahar Prilepin’in de yaralandığını aktarılarak, "Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, araçta bulunan Zakhar Prilepin de yaralandı" denildi.

Pictures are now surfacing from the scene of the car bomb attack on Zakhar Prilepin



Look at that crater pic.twitter.com/45286zin1e