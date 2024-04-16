Rust'ın set kazasında mahkeme kararını verdi

ABD'nin New Mexico eyaletinde, aktör Alec Baldwin'in oynadığı "Rust"ın Ekim 2021'deki çekimlerinde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili, filmin silah amiri Hannah Gutierrez-Reed "kasıtsız adam öldürmek"ten 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 08:28
Rust'ın set kazasında mahkeme kararını verdi
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Yargıç Mary Marlowe Summer, New Mexico Mahkemesinde görülen duruşmada yaptığı açıklamada, Gutierrez-Reed'in eylemlerinin şiddet içeren suç teşkil ettiğini belirtti.

Summer, Gutierrez-Reed'e hitaben, "Güvenli bir silahı tek başınıza ölümcül silaha dönüştürdünüz. Siz olmasaydınız Bayan Halyna Hutchins hayatta olacaktı. Bir koca, eşine ve küçük bir çocuk da annesine kavuşacaktı" diye konuştu.

Karar kapsamında filmin silah amiri 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

Kazadan sonra sette dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanan Baldwin, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022'de açılan dava üzerine, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Santa Fe Bölge Savcılığı, 19 Ocak 2023'te, Baldwin ve film setindeki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed'e ölümcül kazadan dolayı "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla ayrı bir dava açmıştı.

- Gutierrez-Reed, "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmuştu

New Mexico'nun Santa Fe kentinde martta görülen mahkemede jüri, Baldwin'in prova sırasında Hutchins'e doğrulttuğu silahın patlamasından Gutierrez-Reed'i sorumlu bularak, hakkındaki "kasıtsız adam öldürme" suçlamasını kabul etmişti.

Avukatı, 18 ay hapis ve 5 bin dolar cezayla karşı karşıya kalan Gutierrez-Reed hakkındaki jüri kararını temyize götüreceklerini belirtmişti.

Gutierrez-Reed'in jüri tarafından suçlu bulunmasının, aynı suçlamayla 9 Temmuz'da yargılanmaya başlayacak Baldwin için kötü haber olabileceği yorumları yapılmıştı.

Öte yandan Gutierrez-Reed, hakkındaki "delil karartma" davasında ise suçsuz bulunmuştu.

"Kasıtsız adam öldürme" suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.

New Mexico yasalarına göre, "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor.


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