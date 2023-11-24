Antalya DOB, iki klasikle sezonu açıyor: 'Cavalleria Rusticana' ve 'I Pagliacci'

Yayınlanma: 24.11.2023 - 19:13

Güncelleme: 24.11.2023 - 19:14

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları, opera dünyasının klasikleri arasında kabul edilen "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" eserlerini sahneye taşıyacak. İki operanın prömiyeri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" eseri, Sicilya'da bir köyde geçen yasak aşk hikayesini anlatıyor. Eser, 1890'da prömiyerini yapmış ve büyük beğeni kazanmış bir tek perdelik opera olarak biliniyor. Ruggero Leoncavallo'nun "I Pagliacci" operası ise kıskançlık temasını işliyor. Canio adlı palyaço karakterinin, sahnede karısını ve aşığını öldürmesiyle gelişen dramatik bir hikayeyi konu alıyor. Opera, Mascagni'nin eseriyle birlikte sahneleme geleneği oluşturmuş ve bu iki eser birbirini tamamlayan yapıtlar olarak kabul edilir.

Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın yönetmenliğini üstlendiği eserlerin koreografisi Bader Çakan tarafından yapıldı. İtalyan şef Lorenzo Castriota, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı yönetecek. Başkemancılığı Fahrettin Arda tarafından üstlenilen eserlerin dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımını Mustafa Eski gerçekleştirdi.

Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosu ise Sinem Emine Ulusoy tarafından yönetilecek.

Ayşe Dağıstanlı Parlar, yapılan açıklamada, her iki eserin de sevilen operalar olduğunu belirterek, "Cavalleria Rusticana küçük bir Sicilya köyünde geçen aşk üçgenini konu ediyor. Bir karakter ihanete uğruyor ve sonunda bir trajedi yaşanıyor. Ardından ise I Pagliacci'de yine aynı mekanda, aynı kasabaya bir tiyatro kumpanyası geliyor ve bu ekibin içerisinde bir trajedi yaşanıyor. Her iki eser de yazıldıkları dönemde bir yarışmada başarı kazanıyor ve ödül aldıkları için yıllardır ardı ardına oynanıyor. Biz de o geleneği bozmadan aynı şekilde devam ettiriyoruz." dedi.

"Cavalleria Rusticana" prömiyerinde Arzu Yaman "Santuzza"yı, Burak Pektaş "Turiddu"yu, Tamer Peker "Alfio"yu, Seçil Fenercioğlu "Lola"yı ve Tuğçe Oğuzülgen "Mamma Lucia" rolünü canlandırırken, "I Pagliacci" eserinde Göksay Yaran "Canio", Nurdan Küçükekmekçi "Nedda", Serhat Konukman "Tonio", Umut Tarık Akça "Silvio" ve Devrim Demirel "Peppe" rolüyle sahnede olacak. Temsilde, "Commedia Dell'Arte Dansçıları" rolünü ise Mustafa Kaya ve Cemre İpek Velioğlu canlandıracak.