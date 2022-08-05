Rusya, 14 Bulgar diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:15

Bulgaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalde Rusya'ya yaptırım olarak 70 Rus diplomatı sınır dışı etti. Bulgaristan hükümeti, Bulgaristan'ın kuzeyinde bulunan Rusçuk kentindeki Rus Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı.

AFP'nin haberine göre, Rusya, Bulgaristan'a yanıt olarak 14 Bulgar diplomatı ülkesinden sınır dışı etti.

Rusya dışişleri bakanlığı, "Bu verimsiz adımların sonuçlarının sorumluluğu tamamen Bulgaristan hükümetine ait olduğunu vurgulamak isteriz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, "Bu tür eylemler sadece ülkelerimiz arasındaki geleneksel bağlara önemli zarar vermekle kalmadığına inanıyoruz... Ancak aynı zamanda Rusya'ya zarar vermek isteyen Batı ittifakının bozulduğuna ve ortak çıkarlarını feda ettiğine de tanıklık ediyoruz" dedi.

Bakanlık ayrıca, Bulgaristan'ın "bu yıkıcı çizgiye koşulsuz bağlılığının" üzüntü verici olduğunu söyledi.