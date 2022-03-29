Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki faaliyetleri "şeytanın planı"
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Washington'un Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerini "şeytanın planı" olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, bir Rus haber ajansına yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerini "şeytanın planı" olarak nitelendirdi.
Zakharova, "Bu şeytani planda hâlâ doldurulması gereken çok fazla boşluk var" Dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce ABD'nin Ukrayna biyolaboratuvarlarına 200 milyon ABD dolarından fazla yatırım yaptığını söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Amerika Birleşik Devletleri'nden, Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki biyolojik projelere dahli konusunda açıklama isteyeceklerini açıklamıştı.
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