Rusya, ABD'ye karşı yaptırım listesini genişletti: Fukuyama'nın Rusya'ya girişi yasaklandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Tarihin Sonu' kitabının yazarı Francis Fukuyama'nın Rusya'ya girişini yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi ve kızı da dahil olmak üzere 25 kişiyi hedef alarak yaptırım listesini genişletti.
Yaptırım listesinde bulunanlardan biri olan "Tarihin Sonu" kitabının yazarı Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama'nın da Rusya'ya girişi yasaklandı.
Francis Fukuyama, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce ABD Başkanı Joe Biden'ı, Ukrayna'daki durumun tırmanması durumunda Washington'un Moskova'ya uygulamaya hazır olacağı bir yaptırım listesi yayınlamaya çağıranlardan biri olduğu ifade ediliyordu.
Fukuyama, Mart ayında "kötü planlama" nedeniyle Moskova'nın, Ukrayna'da "yenilgiye doğru ilerlediğini" öne sürmüştü.
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