Afgan komandolar Rusya saflarında savaşmak için Ukrayna'ya gidiyor

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:27

İngiltere ve ABD tarafından eğitilen Afganistan Ulusal Ordusu komando birliklerine, Ukrayna'da, Rusya saflarında savaşmak üzere teklif götürüldüğü öne sürüldü.

Foreign Policy'e konuşan çok sayıda Afgan askeri ve güvenlik kaynağı, komandoların savaşa katılımının sahada büyük bir etki yaratabileceğini söyledi.

Afgan kaynaklar, komandoların, Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşmak için "yabancı lejyon" adlı bir birliğe katılma teklifleri alabileceklerini söyledi.

Batı ülkeleri tarafından eğitilen Afgan komandoların şu anda çoğunun işsiz olduğu belirtilirken, bazılarının hala İngiltere ya da ABD'ye yerleştirilmeyi beklediği belirtildi.

"KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYLERİ YOK"

Afgan güvenlik kaynakları da komandoların bu durumunun, onları Rusya için kolay lokma haline getirebileceğini söyledi.

Bir güvenlik kaynağı "Komandoları işe almak zor olmayacak. Ülkeleri yok, işleri yok, gelecekleri yok. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok" dedi.

Bazı kaynaklar, 10 bin kadar komandonun, WhatsApp ve Signal üzerinden iletişime geçildikten sonra Rusya'nın bu teklifini kabul edebileceğini öne sürdü.

SAYILARI YAKLAŞIK 30 BİN

NATO ve Batı ülkeleri geçtiğimiz yıl Afganistan'dan çekilirken geride yaklaşık 20 bin ila 30 bin arasında eğitimli Afgan komandosunu geride bırakmıştı.

Taliban yönetimi ele geçirdiğinde Afgan komandoların sadece küçük bir kısmı tahliye edilebildi, diğerleri ise Taliban tarafından yakalanmamak ve infaz edilmemek için komşu ülkelere kaçtı.