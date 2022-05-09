Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolü için yeni alıcılar bulduklarını açıkladı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:15

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu ayın başındaki petrol üretiminin nisana kıyasla daha iyi olduğunu ifade etti.

Ülkenin petrol üretiminin bu ay iyileşmesini beklediklerine işaret eden Novak, "Rusya'nın petrol üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla artacak" dedi.

Novak, Rus petrol şirketlerinin ise ihracat yollarında çeşitlendirmeye gittiğine dikkati çekerek "Yeni koşullarda yeni istikametler arıyorlar ve yeni sevkiyat zincirleri oluşturuyorlar. Yeni alıcılar olduğunu ve Asya-Pasifik dahil yeni rotalara daha yüksek hacimlerde sevkiyat olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ihracatının çeşitlendirilmesi için yeni yatırımlar yapacaklarını anlatan Novak, Çin'e uzanan Doğu Sibirya Pasifik Okyanusu hattının genişletilmesinin de bu yatırımlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Novak, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına göre yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini söylemişti.

Rusya Maliye Bakanlığı da 6 Mayıs'ta, Rus bütçesinin nisan ayında petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 133 milyar ruble daha az gelir sağladığını bildirmişti.