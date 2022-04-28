Gazprom: Polonya, Almanya üzerinden Rus gazı almaya devam ediyor
Gazprom'un Temsilcisi Kupriyanov, Polonya'nın, artık Rus doğal gazına ihtiyaç duymadığına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Ancak gerçekte durum böyle değil. Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar" ifadesini kullandı.
Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Polonya'nın, artık Rus doğal gazına ihtiyaç duymadığına yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Ancak gerçekte durum böyle değil. Doğrudan sevkiyatların askıya alınmasından sonra Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar" bilgisini verdi.
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Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Kupriyanov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Polonya'nın, Rusya'dan gaz sevkiyatı için ruble sistemiyle ödeme yapmayı reddettiğini anımsattı.
Polonya'nın, artık Rus gazına ihtiyaç duymadığına dair açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Kupriyanov, "Ancak gerçekte durum böyle değil. Doğrudan sevkiyatların askıya alınmasından sonra Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar. Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden tersine akışla Polonya'ya sevkiyat yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Polonya'nın tersine akış yöntemiyle günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz aldığını belirten Kupriyanov, söz konusu hacmin, Gazprom ile Polonya arasındaki doğal gaz sözleşmesindeki hacimlere yakın olduğunu kaydetti.
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