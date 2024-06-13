Rusya: Batı'ya karşı koyan ülkelere nükleer silah hariç çeşitli Rus silahları verilmeli

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:16

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:16

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme kararını değerlendirdi.

Bu yaptırımlara tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"Ne şekilde tepki verilebilir? Ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza bu kısıtlamaları getiren ülkelere her gün azami zarar vermeye çalışmalıyız. Onlar (Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkeler) Batı dünyasının düşmanlarına silah vermemizden mi korkuyor?

Şimdilik nükleer silah hariç mümkün olan tüm silah türlerini onlara (Batı'ya karşı koyan ülkelere) vermeliyiz. Düşmanımıza karşı kural olmamalı. Rusya'ya zarar verdikleri için acı çekmeliler."

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, savaş gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımın kapsamını genişleterek, yaklaşık 300 kişi ve şirketin yaptırım listesine dahil edildiğini dün bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere, baskı gören devletlere ve bazı meşru yapılara uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip olduğunu" belirtmişti.