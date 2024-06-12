Rusya'dan 'nükleer silah' çıkışı: 'Dünya'nın başka hiçbir yerinde bulunmayan...'
Rusya Kurchatov Enstitüsü Ulusal Araştırma Merkezi Başkanı Mikhail Kovalchuk, Rusya'nın, “dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan benzersiz nükleer teknolojilere sahip olduğunu” ileri sürdü.
Kremlin'de bilim ve teknoloji, edebiyat ve sanat alanlarında devlet ödüllerinin yanı sıra 2023 yılı için insan hakları ve hayırseverlik faaliyetlerindeki üstün başarılar ve 'Emek Kahramanları'na altın madalya takdim töreni başladı.
Geleneksel olarak Rusya Günü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu ödülleri görkemli bir törenle takdim ediyor.
Bilim ve teknoloji alanında devlet ödülü kazananlar arasında Kurchatov Enstitüsü Ulusal Araştırma Merkezi Başkanı Mikhail Kovalchuk da yer aldı.
Ödül töreninde konuşan Mikhail Kovalchuk, Rusya'nın, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan benzersiz nükleer teknolojilere sahip olduğunu ileri sürdü.
Kovalchuk, “Yerli bilimin derin, çok büyük deneyimine ve gerçekleştirdiğimiz geliştirmelere güvenerek, dünyada mevcut olmayan benzersiz nükleer teknoloji yarattık” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Belarus ordusu ile stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşamasına geçildiğini bildirmişti.
Bakanlık, 21 Mayıs'ta ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nde stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına yönelik tatbikat başlattığını duyurmuştu.
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