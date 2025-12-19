Rusya: ‘Bu yıl Ukrayna'da 300'ü aşkın yerleşim yerini ele geçirdik’

Gerasimov, başkent Moskova'da yabancı devletlerin askeri ataşeleri için brifing düzenledi.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin Gerasimov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri, teknik ve maddi destek sağlamaya devam ettiğini belirterek "Buna rağmen cephedeki stratejik inisiyatif, Rus ordusunda." diye konuştu.

Rus güçlerinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ele geçirilmesine ve güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik eylemlerini sürdürdüğünü dile getiren Gerasimov, şunları kaydetti:

"2025'te 300'den fazla yerleşim birimi Rus ordusu tarafından kurtarıldı. Bu yıl kontrolümüze 6 bin 300 kilometrekareden fazla alan geçti. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana ise yaklaşık 94 bin kilometrekare alan kurtarıldı. Ukrayna ordusu ise yıl içinde yaklaşık 6 bin 500 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 11 bin 800 obüs ve havan topu ile yaklaşık 500 bin asker kaybetti."

Gerasimov, Rus askerlerinin, Donetsk bölgesinde Konstantinovka şehrinin yüzde 50'sini kontrol altına aldığı bilgisini paylaştı.

Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını belirten Gerasimov, bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna'daki savaşın sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.

Gerasimov, Avrupa’nın Rusya ile doğrudan çatışma için askerileştirildiğini ve NATO’nun Rus sınırlarında askeri altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi

"ABD'NİN NÜKLEER DENEMELERİNE KARŞI TEDBİRLER ALINACAK"

Rus ordusunun modern silahlarla donatılmaya devam ettiğini dile getiren Gerasimov, "Stratejik nükleer kuvvetlerdeki modern silahların payı yüzde 92'dir. Savunma kapasitesinin artırılması için S-500 uçaksavar füze sistemiyle donatılan hava ve füze savunma tümen oluşturuldu. Ayrıca bu yıl, 'Oreşnik' orta menzilli balistik füze sistemiyle donatılan tugay kuruldu." değerlendirmesini yaptı.

Gerasimov, ABD'nin nükleer denemeler yapması ihtimaline ilişkin ise "Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndaki yükümlülüklerimize bağlı kalıyoruz. Ancak Amerikan tarafının nükleer denemelere başlaması durumunda, buna karşı gerekli tedbirler alınacak." ifadelerini kullandı.

Valeriye Gerasimov, gelecek yıl geniş kapsamlı "Merkez-2026" stratejik askeri tatbikatını düzenleyeceklerini bildirdi.

"ORTA DOĞU'DA GERGİNLİĞİN ARTMA İHTİMALİ VAR"

Orta Doğu'daki duruma da değinen Gerasimov, söz konusu bölgede gerginliğin artma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, şunları kaydetti:

"Bölgedeki istikrarı belirleyen en önemli faktör, Gazze Şeridi meselesinin çözümü. ABD ve ortaklarının bu konudaki girişimlerinin, bölgedeki terör tehdidini ve İsrail ile Filistinli örgütler arasındaki çatışmaları azaltacağını umuyoruz."