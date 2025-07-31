Rusya'da 8.8'lik deprem: 'Aynı deprem Türkiye’de olsa ne olurdu?'

Türkiye saatiyle önceki gece 02.25’te Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından toplumda, “Aynı deprem Türkiye’de olsa ne olurdu?” endişesi yükseldi.

Cumhuriyet’e konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Yağmur yağınca şemsiye açıyorsak depreme karşı da dirençli yapılar inşa etmeliyiz. Gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Biz ise aynı hatayı 20-30 kere tekrarlıyoruz. Hatalardan ders çıkarmak lazım” dedi.

Ayrıca Pampal, “6 Şubat depremlerinde depreme dayanıklı diye reklamı yapılan, ‘Yönetmeliğe uygun yapıldı’ denen yapılar yıkıldı. Demek ki bu işi derinlemesine anlamamışız. Konunun felsefesini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremin Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceğini de değerlendiren Pampal, “Orası farklı bir tektonik sistem, Pasifik çevresi deprem kuşağı dediğimiz kuşak” diyen Pampal, “Bizim kuşak farklı olduğu için ve arada da ciddi bir mesafe olduğu için bir etki söz konusu değil” diye konuştu.