Rusya’da Marksistlere 'devleti devirmeye teşebbüs' suçlaması

Rusya’nın Yekaterinburg kentindeki bir mahkeme, Başkurdistan’ın Ufa kentinde faaliyet gösteren Marksist bir grubun beş üyesini “terör suçları” ve “devleti devirmeye teşebbüs” suçlamalarıyla 16 ila 22 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.

Mediazona’nın aktardığına göre, grubun kurucusu Alexey Dmitriev 20 yıl hapis cezası alırken, Ukrayna savaşına katılmış eski asker Pavel Matisov 22 yıl ile en ağır cezaya çarptırıldı.

Eski Başkurdistan Devlet Meclisi üyesi Dmitry Chuvilin 20 yıl, Donbas Gönüllüleri Birliği’nde çalıştığı belirtilen Rinat Burkeyev 16 yıl, emekli Yury Yefimov ise 18 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

“SOVYET İKTİDARINI YENİDEN KURMAYI PLANLADILAR”

Soruşturma makamlarına göre sanıklar, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirmeyi, “Sovyet iktidarını” ve komünist rejimi yeniden kurmayı, ayrıca Sovyet Anayasası’nı hem Başkurdistan’da hem de Rusya genelinde zorla yürürlüğe sokmayı tartıştı.

Sanıklar aleyhine ifade veren Sergey Sapozhnikov’un, grubun ilk toplantılarına katıldığı ve daha önce Ukrayna’da, kendisini ilan eden Rusya yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti saflarında savaştığı bildirildi.

Beş sanık da suçlamaları reddetti. Sanıklar, soruşturma sürecinde işkence gördüklerini ve darbedildiklerini öne sürdü.

Mahkemeye sunulan kapanış beyanında, sanıklardan biri davayı “komünistlere yönelik bir baskı” olarak nitelendirirken, savcılığın talep ettiği cezaları ise “sessiz bir infaz” olarak tanımladı.