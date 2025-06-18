Rusya'dan ABD'ye 'nükleer felaket' uyarısı: 'Kritik seviyeye ulaştı...'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, St. Petersburg’daki ekonomi forumunda Interfax’a yaptığı açıklamada, “ABD’nin doğrudan müdahalesi tüm durumu radikal biçimde istikrarsızlaştırır,” dedi; 'varsayımsal' ve 'spekülatif' olarak tanımladığı bu türden seçenekleri eleştirdi.

"KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, İran ile İsrail arasındaki gerilimin 'kritik seviyeye ulaştığını' ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise İsrail’in İran’daki nükleer tesisleri hedef almasının “dünyayı felakete milimetrelerce yaklaştırdığını” söyledi.

“Nükleer tesisler vuruluyor,” diyen Zaharova, BM’ye bağlı nükleer denetim kurumunun saldırılarda spesifik hasar tespit ettiğini hatırlattı. “Tüm dünya toplumu nerede? Çevreciler nerede? Sanırım bu (radyasyon) dalgasının kendilerine ulaşmayacağını sanıyorlar. O halde gidip Fukushima’da neler olduğunu okusunlar,” ifadelerini kullandı.

'ORTAK SALDIRI' SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Rusya ile İran arasında Ocak ayında imzalanan 20 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasında Moskova'nın askeri yardım taahhüdü bulunmuyor. Ancak iki ülke, askeri alanda yakın iş birliğini sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde Moskova’nın arabuluculuk teklifini yineledi. Trump’ın, bu öneriye 'açık' olduğu belirtilse de, görüşmenin sonunda İran’dan 'koşulsuz teslimiyet' talep ettiği kaydedildi.

Konuya yakın ABD’li bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin İran’ın nükleer tesislerine yönelik İsrail’le birlikte ortak saldırı seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi

RUSYA, KRİZDEN FAYDA MI SAĞLIYOR?

Kremlin’e yakın eski danışman Sergey Markov’a göre, Moskova her ne kadar bu çatışmaya karşı olsa da, kriz Rusya’ya bazı stratejik avantajlar sağlayabilir.

Bunlar arasında petrol fiyatlarında artış, İran’a yönelik yaptırımlar nedeniyle Çin’in Rus petrolüne olan talebinin yükselmesi ve ABD’nin askeri kaynaklarını Ukrayna’dan çekmesi sayılabilir.

Ocak ayında İran ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan Rusya, İsrail ile de ilişkilerini sürdürüyor, ancak bu ilişki, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle zedelenmiş durumda. Rusya’nın İran-İsrail krizinde arabuluculuk teklifiyse şu ana dek karşılık bulmadı.