Rusya’dan Erivan’a açık uyarı: İlişkiler doğrudan tehdit altında

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Rus haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Medvedev, Paşinyan’ın Ermenistan’ı Rusya’dan uzaklaştıran bir çizgiye taşıdığını ileri sürdü.

Medvedev, Paşinyan’ın Moskova’nın Ermenistan’a verdiği “kardeşçe destek ve yardımları” dikkate almadığını savunarak, Erivan yönetiminin Rusya ile ilişkileri koparma yönünde hareket ettiğini söyledi.

Medvedev, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti. Buna rağmen Paşinyan’ın birlik zirvelerine katılmadığını ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ile bağları fiilen kopardığını iddia etti.

Rusya’nın, Ermenistan’ı tanınan sınırları içinde korumaya hazır olduğunu savunan Medvedev, Paşinyan’ın attığı adımların Moskova-Erivan ilişkilerini “doğrudan tehdit altına aldığını” ifade etti.

“SONUÇLARI OLACAK” TEHDİDİ

Medvedev, Paşinyan yönetiminin tercihinin karşılıksız kalmayacağını belirtti. Rus yetkili, bu sürecin ekonomik işbirliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Medvedev, Ermenistan’ın Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği pazarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini savundu. Ayrıca Erivan’ın Rus gazını mevcut tarifeler yerine Avrupa fiyatlarından almak zorunda kalabileceğini ileri sürdü.

Paşinyan’ın Batı ile yakınlaşma politikasını eleştiren Medvedev, bu çizginin Ermenistan halkına zarar vereceğini iddia etti.

Rus yetkili, Ermenistan ekonomisinin yıllar içinde Rusya ve Avrasya pazarıyla kurduğu bağlara dikkat çekerek, bu ilişkilerin zedelenmesinin ülke için ağır sonuçlar yaratabileceğini belirtti.

“KARARI ERMENİSTAN HALKI VERECEK”

Medvedev, Rusya’nın Ermenistan halkıyla karşılıklı yarara dayalı ilişkileri sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak bunun için Erivan’da Rusya ile dostane ilişkiler kurmak isteyen “yapıcı bir yönetim” bulunması gerektiğini ifade etti.

Rus yetkili, Ermenistan’ın izleyeceği yol konusunda son sözün Ermeni halkına ait olduğunu belirtti.