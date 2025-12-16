Rusya'dan flaş açıklamalar... 'Kısa vadeli bir anlaşmayı kabul etmeyiz'

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın Kiev’e yönelik güvenlik garantileri konusunda Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından yayımlanan ortak bildirinin metnini henüz görmediğini belirterek, Moskova’nın bu konudaki medya haberlerine yorum yapmayacağını söyledi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın Ukrayna topraklarında Batılı güçlerin konuşlandırılmasını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğini vurguladı. Ryabkov, bu tutumun NATO çerçevesinde ya da NATO dışı herhangi bir formatta da geçerli olduğunu ifade etti.

Ryabkov, ABC News’e verdiği röportajda, “Olası çözüm yollarını tartışmaya açığız. Ancak Ukrayna topraklarında NATO güçlerinin herhangi bir varlığını desteklemeye, kabul etmeye ya da buna göz yummaya kesinlikle hazır değiliz” dedi.

AVRUPA GÜCÜNE 'HAYIR'

Rus yetkili, Ukrayna’ya NATO dışında Avrupa ülkelerine ait birliklerin konuşlandırılması ihtimali sorulduğunda ise net bir dille, “Hayır, hayır ve bir kez daha hayır” yanıtını verdi. Ryabkov, 'İstekliler koalisyonu' olarak adlandırılan olası bir yapının özünde NATO’dan farklı olmadığını, hatta bazı yönleriyle daha da sorunlu olabileceğini savundu.

Ryabkov’a göre, bu tür düzenlemeler NATO’nun kendi prosedürlerini bile devre dışı bırakabilir. “Tüm eksiklerine rağmen NATO’nun belirli bir sürdürülebilirliği var. Ancak böylesi alternatif yapılar daha istikrarsız olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarında ayrıca, Batı’ya yönelik güven sorununa da dikkat çeken Ryabkov, “Bugün Batı dünyasında neredeyse hiçbir istikrar yok. Bu nedenle güven de yok; aksine NATO’dan ve ittifakın başkentlerinden gelen her şeye karşı derin bir güvensizlik söz konusu” ifadelerini kullandı.