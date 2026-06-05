Rusya’dan Suriye hamlesi: Tartus’a askeri sevkıyat iddiası

Rusya’nın, Suriye’deki askeri varlığını sürdürmek amacıyla Tartus Limanı’na kargo gemisi gönderdiği öne sürüldü.

ABD’li yetkililer ve uydu görüntülerine dayandırılan iddiaya göre, Sparta adlı kargo gemisi, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü için ekipman taşıdı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Sparta adlı kargo gemisi mart ayında St. Petersburg’dan ayrıldı ve mayıs ayında Suriye’nin Tartus Limanı’na ulaştı.

Geminin yolculuğunun büyük bölümünde Rus donanmasına ait savaş gemileri tarafından eskort edildiği belirtildi.

Sevkıyatın, Beşar Esad yönetiminin 2024 sonunda devrilmesinden bu yana yapılan ilk ikmal faaliyeti olduğu aktarıldı.

Haberde, sevkıyatın Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü ve Tartus Deniz Üssü üzerindeki varlığını sürdürme niyetine işaret ettiği kaydedildi.

Söz konusu üsler, Rusya’nın Akdeniz’e erişimi ve Afrika ile Güney Amerika’daki operasyonları açısından stratejik öneme sahip görülüyor.

YENİ YÖNETİMLE TEMAS

Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığının geleceği belirsizleşmişti. Ancak HTŞ öncülüğündeki Şam yönetiminin Moskova ile üslerin geleceğine ilişkin görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Habere göre Rusya, Şam yönetimiyle ekonomik ve siyasi ilişkiler üzerinden askeri varlığını korumaya çalışıyor. Moskova’nın Suriye’ye buğday ve petrol sağladığı, bunun da savaş ve yaptırımlarla zayıflayan Suriye ekonomisi için önemli bir destek olduğu ifade edildi.

Sparta gemisinin sahibinin, Rusya Savunma Bakanlığı adına silah ve askeri ekipman taşımakla suçlandığı ve ABD yaptırım listesinde bulunduğu belirtildi.

Uydu görüntülerinde geminin St. Petersburg’dan yüklü şekilde ayrıldığı, 11 Mayıs’ta ise Tartus Limanı’nda görüldüğü aktarıldı.

ABD ÇEKİLDİ, RUSYA KALDI

Haberde, ABD ordusunun bu yılın başlarında Suriye’deki üslerinden çekildiği, buna karşın yüzlerce Rus personelin ülkede kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Bazı ABD’li yetkililer, Rusya’nın son sevkıyatının Washington açısından doğrudan alarm yaratmadığını; çünkü Şam yönetiminin Moskova ile ilişkilerinin bilindiğini ve Rus askeri varlığının ABD’nin öncelikli çıkarlarının bulunduğu kuzeydoğu bölgesinden uzak olduğunu belirtti.