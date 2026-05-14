Rusya’dan Taliban’la 'tam teşekküllü ortaklık' kararı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Moskova’nın Afganistan’daki Taliban yönetimiyle “tam teşekküllü ortaklık” geliştirdiğini açıkladı.
Rus haber ajansı Interfax’a konuşan Şoygu, Taliban yönetimiyle yürütülen iş birliğinin bölgesel güvenlik ve kalkınma açısından önemli olduğunu belirtti.
Şoygu, Rusya’nın Taliban yönetimiyle güvenlik, ticaret, kültür ve insani yardım alanlarını kapsayan “pragmatik bir diyalog” yürüttüğünü ifade etti.
Açıklama, Çin, Hindistan, İran, Pakistan ve eski Sovyet ülkelerinin de yer aldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) güvenlik yetkilileri toplantısında yapıldı.
Rus yetkili ayrıca SCO’nun Afganistan temas grubunun yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini savundu.
RUSYA TALİBAN’I RESMEN TANIMIŞTI
Rusya, geçen yıl Taliban yönetimini resmen tanıyan ilk ülke olmuştu.
Taliban, ABD öncülüğündeki güçlerin 20 yıllık savaşın ardından Afganistan’dan çekildiği Ağustos 2021’de ülkede yeniden yönetimi ele geçirmişti.
Moskova yönetimi, Taliban’ı 2003 yılında “terör örgütü” ilan etmiş ancak bu yasak Nisan 2025’te kaldırılmıştı.
Rusya’nın Taliban’la ilişkileri geliştirme kararında, Afganistan’dan Orta Doğu’ya uzanan bölgede faaliyet gösteren radikal grupların yarattığı güvenlik tehdidinin etkili olduğu değerlendiriliyor.
Moskova, özellikle Orta Asya’daki güvenlik riskleri nedeniyle Afganistan yönetimiyle doğrudan temasın gerekli olduğunu savunuyor.