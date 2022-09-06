Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, Rus tahılının dünyaya erişimini engelliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı devletlerin, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde Rus tahıl ve gübrelerinin dünya pazarına erişimini engelleyen yaptırımları kaldırmadığını söyledi.
Lavrov, Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
İstanbul'da yapılan tahıl koridoru anlaşması gereği Rus tahılının dünya pazarına ulaşması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibi ile çalıştıklarını kaydeden Lavrov, gıda ve gübre piyasalarındaki krize Rusya'nın eylemlerinin neden olduğu iddialarını "yapay olarak şişirilmiş açıklamalar" olarak nitelendirdi.
Bu yöndeki açıklamaların tem tersinin gerçek olduğunu dile getiren Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, BM Genel Sekreteri tarafından bize söz verilen şeyi yapmıyorlar, Rus tahıl ve gübrelerinin dünya pazarlarına serbest erişimini engelleyen lojistik yaptırımları kaldırmıyorlar" ifadesini kullandı.
İngiltere'de Liz Truss'ın yeni başbakan olarak göreve başlaması hususunda da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Truss'ın, Rusya'ya karşı kasıtlı olarak olumsuz tutum sergilediğini belirtti. Lavrov, Londra'nın, Fransa dahil en yakın komşularıyla ilişkilerini düzenlemesinin daha önemli olacağını kaydetti.
Lavrov, Truss'ın, İngiltere'nin Avrupa'da kaybettiği nüfuzunu, Ukrayna çevresindeki durumda agresif eylemlerle telafi etmeye çalıştığını savundu.
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