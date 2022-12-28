Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun Rusya'ya karşı 'önleyici nükleer saldırı' planladığı öne sürdü

28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:06

Rusya-Ukrayna savaşı, savaşan taraflar açısından büyük kayıplarla devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savaşı sona erdirmek için Rusya'ya karşı "önleyici bir nükleer saldırı" planladığını iddia etti.

"KAFA KOPARMA" DARBESİ...

Lavrov, Rus devlet ajansı TASS'a demecinde, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bazı isimsiz yetkililerin, Kremlin'e bir tür 'kafa koparma darbesi' vurmayı planladığını ve tehdidin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i fiziksel olarak ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürdü.

Deneyimli diplomat, "Eğer gerçekten böyle bir düşünce içindeyseler, bu tür planların olası sonuçları konusunda çok dikkatli düşünmeliler" dedi.

Kafa koparma stratejisi, düşmanın etkili bir şekilde savaşmasını engellemek için liderliğine darbe indirmeyi öngören askeri bir taktiktir.

"ZELENSKİ NATO İLE ANLAŞTI"

Lavrov ayrıca NATO'nun, Ukrayna Devlet Başkanı ile nükleer bir önleyici saldırı için anlaşmaya vardığını iddia etti.

Rus Dışişleri Bakanı, "Zelenski, NATO ülkeleri ile Rusya'ya karşı önleyici türde bir nükleer saldırı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu da kabul edilebilir sınırların ötesine geçiyor" dedi.

BİDEN YÖNETİMİ İLE İLİŞKİLER

Lavrov ayrıca, ABD Başkanı Biden yönetimi altındaki ABD ile Rusya'nın normal ilişkiler sürdüremeyeceğini yineledi.

Lavrov bu çerçevede, "Ülkemizi stratejik bir yenilgiye uğratmayı hedef ilan eden Biden yönetimiyle normal iletişimi sürdürmek nesnel olarak mümkün değildir" dedi.