Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik: Washington ve Moskova, müzakereleri gerçekleştirmek için umut vaat eden ülke olan Türkiye’yi tercih ediyor

Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:58

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:59

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın "Kiev Rejimi Suçları Özel Temsilcisi" Büyükelçi Miroşnik, Ankara'daki Rus Evi'nde düzenlenen "Ukrayna Krizi: Doğuşu ve Çözüm Yolları" konulu konferansta konuştu. Ukrayna'nın yakın tarihini, siyasi görünümünü ve 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşına kadar olan süreçteki gelişmeleri anlatan Miroşnik, Ukrayna'nın işlediğini iddia ettiği savaş suçları ile ilgili bilgi verdi. "Kiev rejimi ve onun silahlı güçlerinin" sivillere karşı işledikleri suçların hesabını vereceğini belirten Miroşnik, şu ana kadar 6 binden fazla Ukraynalı militan hakkında ceza davası açıldığını, 400'den fazla mahkeme sürecinin tamamlandığını ve 500'den fazla Ukraynalının 8,5 yıl ile ömür boyu hapis içeren cezalar aldığını belirtti.

RUSYA DİPLOMATİK ÇÖZÜME HAZIR

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı en kısa sürede sona erdirme arzusunu dile getirdiğini, binlerce gencin öldürülmesine göz yummayacağını belirttiğini ifade eden Miroşnik, "Rusya her zaman Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine hazır olduğunu bu süreç boyunca açıkça beyan etmiştir. 12 Şubat 2025’te iki ülke lideri üç yıllık sessizliğin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirerek yüz yüze gelinmesi konusunda mutabakata varmıştır. Bugün (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov) Lavrov da Ankara’da bulunuyor ve şu an bizim konuştuğumuz konuları ele alıyorlar" ifadelerini kullandı.

ANAYASAL TOPRAKLARIMIZDAN VAZGEÇEMEYİZ

Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları düzeyinde Riyad'da yapılan görüşmeye değinen Miroşnik, şunları kaydetti:

"Taraflar arasında temas sağlandı ve müzakere gruplarıyla pozisyonlar şekillendirilmeye başlandı. Şu anda taraflar bu krizden, Ukrayna'daki çatışmadan olası çıkış yollarını müzakerelerle beraber ele alıyorlar. Müzakereler sırasında krizden kurtulmanın pek çok yolunun tartışıldığı kaçınılmaz. Fakat geçtiğimiz hazirandan beri Rusya kendi duruşunu net bir şekilde belli etti ve bu duruşa bağlı kalmaktadır. Geri alınan topraklardaki halk da dahil tüm Rusya halkının güvenliğinin sağlanması bağlı kalınan pozisyonlardan bir tanesidir. Ukrayna'nın tümünde askeri gücün 80-100 bin seviyesine indirilmesi, uzun menzilli silahların ortadan kaldırılması. Ukrayna'nın Neonazi düşünce şeklinden vazgeçmediği sürece bu krizin çözülmesi mümkün görünmüyor. Rusya'nın kendi anayasal topraklarından vazgeçmesi söz konusu değildir. Bu bölgeler tamamen Rusya Federasyonu'nun tam kontrolüne geçmelidir. Rusya, çatışmanın gerekçesiz bir şekilde dondurulmasını kabul etmiyor. Zira bu, ilerleyen süreçte daha büyük tırmanışlara ve zorluklara yol açacaktır. Kiev rejimi siyasi liderliği işlediği suçların ve kanlı savaşı başlatmanın sorumluluğunu üstlenmelidir ve hukuk önünde hesap vermelidir."

Miroşnik, müzakerelerin henüz başlangıç aşamasında olduğuna değinerek, "Sürecin önemli destekçileri olduğu gibi karşı çıkanlar da mevcut. Bu nedenle adil bir çözüm yolu bulmak zaman gerektirecek. Belki de tam bu sebepten Riyad'daki müzakerelere Ukrayna davet edilmemiştir" diye konuştu. Batı'nın Ukrayna'ya koşulsuz destek vereceği vizyonunun ortadan kalktığını belirten Miroşnik, "Aynı şekilde Ukrayna'nın Batı dünyasını koruduğu söylemi de anlamını yitirdi. ABD Başkanı, Kiev'den verilen destek karşılığında 500 milyar dolar talep ediyor. Ayrıca Ukrayna'nın doğal kaynaklarını ABD'ye devretmesi karşısında bir anlaşma teklif ediyor" dedi.

AVRUPA'NIN DURUŞU

ABD desteği olmadan AB imkanlarının sınırlı olduğunu söyleyen Miroşnik, "AB ülkeleri biliyorlar ki Ukrayna'ya aktardıkları her şey kanlı bir savaşa destek olmaktan başka bir şey yapmıyor. Bu yüzden Amerika ve Rusya arasındaki müzakerelerde Avrupa ülkeleri yer almıyorlar. Çünkü sergiledikleri duruş, Rusya'nın sergilediği duruşla örtüşmüyor. Belki de bu yüzden Washington ve Moskova, müzakereleri gerçekleştirmek için umut ve dostluk vaat eden ülke olan Türkiye'yi tercih ediyorlar" dedi. ANKARA/Cumhuriyet