Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: ABD-Rusya arasındaki büyükelçilik faaliyetlerinin normalleştirilmesi turu iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, yaptığı basın açıklamasında, “Rusya ile ABD arasında ikili diplomatik misyonların çalışmalarını normalleştirmeye yönelik yapılması planlanan bir sonraki istişare turu ertelendi” dedi.

Zakharova, iptalin Amerikan müzakerecilerin inisiyatifiyle gerçekleştiğini belirtti. Zakharova, “Bir sonraki ikili istişare turu iptal edildi. ABD tarafının verdiği bu aranın uzun sürmeyeceğini umuyoruz” diye konuştu.

Bu istişarelerin amacı, mevcut gerilim noktalarını ele almak ve Rusya–ABD ilişkilerinde diplomatik dengeyi yeniden tesis etmekti.