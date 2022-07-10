Rusya, Donetsk'i vurdu: Rusya'nın yasaklı silah kullandığı iddia edildi
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu
Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrine yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu bazı konutlar yıkıldı ve altyapı ağır hasar gördü.
Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine gece saatlerinde Rus güçlerince fırlatılan 4 füzenin isabet ettiği bildirildi.
Şehrin Yujnaya sokağında saldırı sonucu ağır hasar alan konutların enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarını takip eden Donetsk Bölgesi Polis Basın Merkezi yetkilisi Komiser Oleg Kirnitski, saldırının yerel saatle 21.17 civarında gerçekleştiğini söyledi.
İlk bilgilere göre enkaz altında yaklaşık 35 kişinin bulunduğunu aktaran Kirnitskiy, "Sabah saatlerde 2 kişi enkaz altından seslenmeye çalıştı. Ayrıca elde edinen bilgilere göre enkazın altında bir çocuğun bulunduğu da biliniyor." dedi.
Saldırıda "Uragan" tipi 4 roket kullanıldığı tahmin ettiklerini kaydeden Kirnitski, bu tür silahların sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı.
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