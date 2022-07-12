Rusya duyurdu: ABD üretimi Haspoon gemisavar füze fırlatma sistemleri imha edildi

12 Temmuz 2022 Salı, 15:34

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna'ya ait askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkat çekerek, "Odessa bölgesindeki Berezan yerleşim biriminin yakınlarında ABD üretimi Haspoon gemisavar füze fırlatma sistemleri, İskender yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi" dedi.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun 30. Mekanize Tugayı'nın 180 askeri ile 26 askeri teçhizatın, askeri araçların tamir edildiği merkezin yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu aktararak, son 24 saatte 3 mühimmat deposunun Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince yok edildiğini anlattı.

Konaşenkov ayrıca, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde 12 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiği bilgisini paylaşarak, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 243 uçak, 137 helikopter, 1513 insansız hava aracı, 354 hava savunma füze sistemi, 4 bin 46 tank ve zırhlı araç, 741 çok namlulu roketatar, 3 bin 135 obüs ve havan topu, 4 bin 165 özel askeri araç imha edildi" diye konuştu.

'UKRAYNA'DA PARALI SAVAŞÇILARIN SAYISI 2 BİN 741'E DÜŞTÜ'

İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıları kayda aldıklarını ifade ederek, "Kiev yönetimi Ukrayna topraklarında 20 bin yabancı paralı savaşçının bulunduğunu açıklamıştı. Bu yalan ve söz konusu savaşçıların gerçek sayısı daha yüksektir" diye konuştu.

Konaşenkov, "Son 3 hafta içinde paralı savaşçıların sayısı 3 bin 221'den 2 bin 741'e düştü. Polonyalı 166, Gürcistanlı 50 savaşçı yok edildi. İngiltere, daha 23 savaşçı kaybetti. Ayrıca, 3 hafta içinde 21 Romanyalı, 15 de Kanadalı savaşçı yok edildi" ifadesini kullandı.