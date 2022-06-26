Rusya duyurdu: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrini kontrolü altına aldıklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri ile Rus askeri birliklerinin operasyonları sonucunda Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Borovskoye şehri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirtti.
Konaşenkov, böylece Ukrayna güçlerinin Azot fabrikasını direniş merkezi haline getirme girişiminin de engellendiğini kaydederek, "Severodonetsk ve Borovskoye şehrinin kurtarılmasıyla birlikte (sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Severskiy Donets'in (Donets nehri) tüm sol kıyı bölgesi bu yönetimin tam kontrolü altına girdi" ifadelerini kullandı.
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