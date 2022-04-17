Rusya duyurdu: Ukrayna silah taşıyan uçağı vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma birimlerinin Odessa yakınlarında Ukrayna'ya silah taşıyan bir askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, "Rus hava savunma savunma güçleri, Odessa yakınlarında Ukrayna ait bir askeri nakliye uçağını düşürdü" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, sevkıyatın Batılı ülkeler tarafından gerçekleştirildiğinin altı çizildi. Konaşenkov açıklamasında ayrıca, "Operasyonel ve taktik havacılık birimlerimiz, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 67 askeri noktayı yok etti" ifadelerine yer verdi.
'İKİ İNSANSIZ HAVA ARACI VURULDU'
TASS'ta yer alan haberde, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait 24 komuta merkezi ve 2 yakıt tesisi de dahil olmak üzere 317 askeri tesisi vurduğu; Lozovaya ve Veselaya bölgelerinde de "2 insansız hava aracını düşürdüğü" vurgulandı.
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