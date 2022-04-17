Rusya duyurdu: Ukrayna silah taşıyan uçağı vurduk

17 Nisan 2022 Pazar, 10:51

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, "Rus hava savunma savunma güçleri, Odessa yakınlarında Ukrayna ait bir askeri nakliye uçağını düşürdü" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, sevkıyatın Batılı ülkeler tarafından gerçekleştirildiğinin altı çizildi. Konaşenkov açıklamasında ayrıca, "Operasyonel ve taktik havacılık birimlerimiz, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 67 askeri noktayı yok etti" ifadelerine yer verdi.

'İKİ İNSANSIZ HAVA ARACI VURULDU'

TASS'ta yer alan haberde, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait 24 komuta merkezi ve 2 yakıt tesisi de dahil olmak üzere 317 askeri tesisi vurduğu; Lozovaya ve Veselaya bölgelerinde de "2 insansız hava aracını düşürdüğü" vurgulandı.