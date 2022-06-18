Rusya duyurdu: Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesi artık mümkün değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'ya gönderilen silahların savaşçıların, Ukrayna'daki çatışmayı uzattığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, gündeme ilişkin konuları Sky News Arabia kanalına değerlendirdi.
Maria Zaharova, Rusya'nın, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunu" hedeflere ulaşılana kadar sürdüreceğini dile getirerek, Ukrayna'yı müzakereleri çıkmaza sokmaktan sorumlu olmakla suçladı.
Zaharova, "Kiev yönetimi, Moskova'nın krizi sona erdirmek için sunduğu çözümlere yanıt vermeden müzakereleri çıkmaza soktu" dedi.
'UKRAYNA ARTIK ESKİ SINIRLARINA GERİ DÖNMEYECEK'
Maria Zaharova, Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesinin artık "mümkün olmadığını" söyledi.
Zaharova, "Sizin ve benim eski sınırları içinde bildiğimiz Ukrayna, artık yok ve bir daha asla var olmayacak. Bu apaçık ortada" dedi.
Zaharova ayrıca, Ukrayna'ya tedarik edilen silahların ve gönderilen savaşçıların, "Rus askeri operasyonunu ve Ukrayna'daki çatışmayı uzattığını" dile getirdi.
'AVRUPA'NIN UKRAYNA GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR KARABORSA OLARAK GERİ DÖNECEK'
Mariya Zaharova, Batı'yı Ukrayna ile müzakere sürecini engellemekle suçlayarak, bunun "Ukrayna, NATO'nun bir parçası olmamasına rağmen Kiev'e silah tedarik etmek, askeri danışmanlar göndermek ve düzenli NATO tatbikatları yapmakla paralel" olduğunu söyledi.
Zaharova, "Avrupa, Ukrayna'ya gönderdiği silahların karaborsa yoluyla geri döneceğinin farkında olmalı, çünkü Zelenski artık hiçbir şeyi kontrol etmiyor ve saldırıları, aralarında İngilizlerin de bulunduğu askeri danışmanlar tarafından yönetiliyor" diye konuştu.
Zaharova ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin "sadece Başkan rolünü oynadığını, gününü kamera önünde oyunculuk yaparak ve video kaydederek geçirdiğini" ifade etti.
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