Rusya, ele geçirdiği bölgede Lenin’in heykelini onardı!

19 Nisan 2022 Salı, 16:10

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın kuzeyinde yer alan bölgede çekilen ve Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarda bölge idare binası önünde Sovyetler Birliği’nin lideri Vladimir Lenin’in heykelini onardığı görüldü.

CNN'nin haberine göre, fotoğraf gerçek ve Lenin’in heykelinin arkasında görülen binada Rus bayrağının dalgalanıyor.

2015 yılında “komünizm karşıtı” hareket ile birlikte Lenin’in heykelleri yıkılmıştı. Henichesk bölgesi ise Lenin heykellerinin kaldığı son bölge olarak kayıtlara geçmişti.

