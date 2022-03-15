Rusya geçici olarak bazı ülkelere tahıl ihracatını durdurdu
Rusya eski Sovyet ülkelerine tahıl ihracatını ve şeker ihracatının bir kısmını durdurduğunu açıkladı.
Rusya eski Sovyet ülkelerine tahıl ihracatını ve şeker ihracatının bir kısmını durdurduğunu açıkladı.
Ancak halihazırdaki kota sistemi dahilinde özel ihracat lisansının tacirlere dağıtılmaya devam edileceği belirtildi.
Rusya dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı; Rusya'nın en büyük alıcıları ise Mısır ve Türkiye.
Avrupa Birliği ve Ukrayna ise bu alandaki en büyük rakipleri.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ocak ayı verilerine göre Türkiye'nin buğday ithalatının yüzde 78'i Rusya'dan geliyor.
BUĞDAY FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ
Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, beyaz ve ham şeker ihracatı ile buğday, çavdar, arpa ve mısır ihracatının ülkesinin komşusu olan Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine 30 Haziran'a kadar yasaklandığını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre hükümet bu önlemlerin 'dış faktörler tarafından kısıtlanan iç pazarı korumak' için alındığını aktardı.
Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile serbest ticaret bölgesi kapsamında.
Pazartesi günü Interfax haber ajansının buğdaya ihracat sınırlaması getirebileceğine dair yaptığı haberin ardından buğday fiyatlarında yükseliş kaydedilmişti.
Şubat ayının başından beri buğday fiyatları yüzde 23 arttı.
İlgili Haberler
- AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
- Pentagon: Çin, Rusya’ya silah desteği verirse bunun sonuçları olacak
- Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek
Video Haberler
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
- Sağlık çalışanlarından eylem
- Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
En Çok Okunan Haberler
- Kerem’in gecesi
- Rusya bazı ülkelere tahıl ihracatını durdurdu
- Merkez Bankası faizi artıracak mı?
- Lewis Hamilton, ismini ve soyadını değiştiriyor
- ABD ve Venezuela işbirliğine gidebilir mi?
- Türeci ve Şahin Almanya'nın büyük bilim ödülünü aldı
- 'Ömrünü tamamladı'
- Zelenski'den öldürülen gazetecinin ailesine mektup
- Meteoroloji tarih verdi: Kar yeniden geliyor!
- Prof. Ahmet Ercan’dan Marmara depremi uyarısı