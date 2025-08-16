Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Sorumluluk Kiev ve Avrupa'ya yüklendi

Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da düzenlediği zirvenin ilk sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya ile ABD arasında en üst düzeyde tam teşekküllü bir görüşme mekanizmasının yeniden tesis edildiğinin altını çizen Medvedev, bunun da sakin şekilde ültimatom ve tehditler olmadan gerçekleştiğini ifade etti.

Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Moskova'nın koşullarını bizzat ve ayrıntılı olarak Trump'a anlattığını aktaran Medvedev, yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından Trump'ın Rusya'ya baskıyı artırmayı "en azından şimdilik" reddettiğine işaret etti.

Her iki liderin görüşmesinin, ön koşulsuz ve aynı anda Ukrayna'da "özel askeri operasyon" devam ederken müzakerelerin mümkün olduğunu kanıtladığını vurgulayan Medvedev, "En önemlisi, her iki taraf da askeri eylemlerin sona erdirilmesi için yapılacak müzakerelerde, gelecekteki sonuçlara ulaşma sorumluluğunu doğrudan Kiev ve Avrupa'ya yükledi" ifadesini kullandı.

Trump ve Putin, dün ABD'nin Alaska eyaletinde 3 saate yakın görüşmüştü.

PUTİN'İN SÖZLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’daki zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile sağlanan mutabakatların Ukrayna krizinin çözümü için bir başlangıç noktası olabileceğini belirtti. Putin, aynı zamanda bu görüşmenin iki ülke ilişkilerinin “iş odaklı ve pragmatik” şekilde yeniden tesis edilmesinin yolunu açabileceğini dile getirdi.

Putin, Anchorage’taki Elmendorf-Richardson Üssü’nde Trump ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, “Bugünkü anlaşmaların yalnızca Ukrayna sorununu çözmek için değil, aynı zamanda Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında iş odaklı, pragmatik ilişkilerin yeniden inşasının da referans noktası olmasını bekliyorum” dedi.

ENERJİ, TEKNOLOJİ VE ARKTİK

Rus lider, iki ülke arasında özellikle enerji, teknoloji, uzay araştırmaları ve Arktik bölgesinde büyük bir iş birliği potansiyeli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

Bu yolda ilerleyerek Ukrayna’daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sonlandırabileceğimize inanmak için her türlü nedenim var.

Ancak Putin, iki taraf arasında varılan mutabakatların somut içeriğine dair ayrıntı paylaşmadı.

KALICI ÇÖZÜM ŞART

Putin ayrıca, Ukrayna’da kalıcı bir çözüm için krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Rus lider bu çerçevede şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz, bunun sona erdirilmesine samimiyetle ilgi duyuyor. Ancak Ukrayna’daki çözümün kalıcı ve uzun vadeli olabilmesi için, defalarca bahsettiğimiz krizin tüm temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA...

Sputnik’in aktardığına göre Putin, son yıllarda Rusya-ABD ilişkilerinin “Soğuk Savaş’tan bu yana en düşük seviyeye” indiğini ancak Trump ile “çok iyi doğrudan temaslar kurduğunu” söyledi.

Putin, Rusya’nın Ukrayna krizine son vermekle ilgilendiğini ve Kiev’in güvenliği için çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca Trump ile varılan anlayışların Ukrayna’da barış yolunu açmasını umduğunu dile getirerek, Kiev ve Avrupa’nın çözüm sürecine engel çıkarmayacağını ümit ettiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün Alaska’da üç saate yakın süren bir zirvede bir araya geldi. İki turlu olarak planlanan görüşme, ilk turun ardından erken sona ermiş, ortak basın toplantısı da beklentilerin aksine yalnızca 12 dakikalık iki kısa açıklamayla sınırlı kaldı.

Putin, görüşmede ilerleme sağlandığını ve Ukrayna’da barışa giden yolun açıldığını savunurken, Trump “Henüz bir anlaşma yok” diyerek ihtiyatlı bir tutum sergiledi. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski davet edilmedi ve gelişmeleri uzaktan takip etti.

Toplantı, ABD’de Demokratlar ve bazı Avrupalı yetkililer tarafından sert şekilde eleştirildi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton “Putin açıkça kazandı” ifadelerini kullandı. Zirvenin hemen ardından ise Rusya, Ukrayna’ya 85 saldırı dronu ve bir balistik füze fırlattı, bu da barış umutlarının zayıf olduğuna dair yeni bir işaret olarak görüldü.