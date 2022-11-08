Rusya, harekete geçti: Türkiye ile uçuş yasaklarına yönelik görüşme planlıyor

08 Kasım 2022 Salı, 11:25

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın Türkiye ile çift tescilli Rus uçaklarına yönelik yasağı görüşeceği bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı basın servisinden RIA Novosti'ye yapılan açıklamaya göre, Rusya Ulaştırma Bakanlığı, çifte tescilli (iki ülkede kayıtlı) Rus uçaklarının uçuşlarına getirdiği yasağı yakın gelecekte Türkiye ile görüşmeyi planlıyor.

Bakanlık bu durumu, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin (Chicago Sözleşmesi - Ed.) 44. Maddesinde belirtilen amaç ve hedefleriyle çelişen ayrımcılık olarak nitelendirdi.

Bakanlık, Şikago Konvansiyonu ihlallerini ortadan kaldırmak için Bermuda'nın Rusya'da tescilli ve işletilen uçakları sicilinden silmesi gerektiğini, bu taleplerin Rus taşıyıcılar tarafından Bermuda havacılık makamlarına gönderildiğini, ancak uçakların sicilden silinmesinin geciktirildiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

RBC gazetesi, Türk makamlarının 1 Kasım'dan bu yana çift tescilli uçakların ülke hava sahasında uçuşunu yasakladığını bildirmişti.

Rusya’nın en büyük tur operatörlerinden Pegas Tur, Türk makamlarının 1 Kasım’dan itibaren çift tescilli yolcu uçaklarının Türkiye’nin hava sahasından uçuşlarını yasakladığını aktardı.

Rusya'da faaliyet gösteren havayolu şirketi Nordwinds'in CEO'su Anna Podgornaya, Türkiye’nin çift tescilli yolcu uçaklarına hava sahasında uçuş izni vermediğini doğrularken, "Türkiye çevresinde uçma ihtiyacı nedeniyle, örneğin Mısır’a uçuşların süresi 20-30 dakika arttı" diye konuştu.