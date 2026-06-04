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Rusya ile ABD arasında posta ve kargo trafiği yeniden başladı

Rusya ile ABD arasında posta ve kargo trafiği yeniden başladı

4.06.2026 18:07:00
Güncellenme:
AA
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Rusya ile ABD arasında posta ve kargo trafiği yeniden başladı

Rus devlet posta ve kargo kurumu Pochta Rossii, 2022'de durdurulan ABD-Rusya arasındaki karşılıklı posta ve kargo gönderilerinin yeniden başlatıldığını duyurdu. Gönderilerin ağırlıklı olarak e-ticaret ürünlerinden oluştuğu belirtildi.

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Rus devlet posta ve kargo kurumu Pochta Rossii, ABD ile 2022’de durdurulan karşılıklı gönderi hizmetlerinin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Pochta Rossii’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile ABD’nin, 2022’de askıya alınan posta ve kargo sevkiyatını mayıs sonunda yeniden başlattıkları bildirildi.

ABD’den gelen kargoların ağırlıklı e-ticaret ürünlerinden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, bu gönderilerin arasında kıyafet, ayakkabı ve elektronik ürünlerin yer aldığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, Pochta Rossii’den bir yetkiliye dayandırdığı haberinde iki ülke arasındaki posta ve kargo sevkiyatının üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiği bilgisine yer verdi.

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