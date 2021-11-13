Rusya ile gerginliğe neden olmuştu: Ukrayna’dan ‘daha fazla Bayraktar alacağız’ açıklaması

13 Kasım 2021 Cumartesi, 13:22

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı.

Reznikov, “Türk ortaklarımız Bayraktar üretmek için Ukrayna motorlarını kullandıklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl daha fazla (Bayraktar) alacağız. Ama bunun Ukrayna Bayraktarları olacağını belirtelim. Türkiye’de üretilecekler ama Ukrayna’ya ait olacaklar. Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasının 51. maddesi uyarınca bağımsızlığımızı korumamız için kullanılacaklar” dedi.

‘TAKTİKLER GELİŞTİRİYORUZ’

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy de “Biz bu duruma bir ya da iki günde gelmedik. SİHA kullanımı için taktikler geliştiriyoruz. Metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var” ifadelerini kullandı.

Kremlin'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) satması üzerine dile getirdiği kaygıların gerçekleştiğini belirterek İHA'ların Doğu Ukrayna'da istikrarsızlık ortamı yarattığına dikkat çekmişti.

-Sözcü