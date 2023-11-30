Rusya ile tüm sınırlarını kapattı: 'Hibrit savaş' iddiası

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:59

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:59

Moskova’nın, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen kişilerin yasa dışı şekilde Finlandiya’ya geçmesine yardım ettiğini belirten Helsinki, bunun güvenlik tehdidi yarattığını söylüyor.

Rusya ise bu iddiayı reddediyor.

Finlandiya, Nisan ayında NATO'ya katıldı. NATO'nun Rusya'yla en uzun sınırı 1.340 kilometre ile Finlandiya'da.

Kasım ayında Rusya’dan Finlandiya’ya 900 sığınmacı geçti. Bu sayı daha önce ortalama günde birden azdı.

Bu nedenle Finlandiya iki ülke arasındaki sekiz sınır kapısından yedisini Kasım ayı içerisinde kapatmıştı. Sona bırakılan Kuzey Kutup Dairesi’ndeki Raja-Jooseppi kapısı ise bugünden itibaren iki haftalığına kapanıyor. Burası başkent Helsinki’den yaklaşık 900 km. kuzeyde.

Yalnızca yük girişi yapılan demiryolunun olduğu sınır kapısı açık bırakılacak.

HİBRİT SAVAŞ İDDİASI

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo yaptığ açıklamada, Rusya’nın sığınmacıların Finlandiya’ya geçmesine yardım ettiğini söyledi. Bunu “etki operasyonu” ve “hibrit saldırı” olarak tanımladı.

Geçen hafta yaptığı açıklamada Rus yetkililerin göçmenlere sınıra kadar eşlik ettiğini ifade etmişti. Helsinki Rusya'yı, Finlandiya'nın NATO üyeliğine intikam olarak anlaşmazlık çıkarmakla suçluyor.

Finlandiya ise sığınma talebinde bulunmak isteyenleri engellediği için uluslararası hukuku tehlike sokmakla itham ediliyor. Ancak Helsinki, sığınmacıların hava ya da deniz yoluyla gelerek sığınma talebinde bulunabileceğini savunuyor.

Finlandiya sınır güvenliğinden Albay Matti Pitkaniitty, BBC’ye yaptığı açıklamada, Rusya yetkililerinin göçmenlerin Finlandiya tarafına geçmesine yardım ettiklerine dair kesin kanıtları olduğunu söyledi.

Örneğin Rusya’nın, insanlar geçtikten sonra geri dönmelerini engellemek için sınır noktalarını kapattığını iddia etti. Pitkaniitty geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, daha önce Rusya sınır güçlerinin gerekli belgeleri olmadan Finlandiya sınırına geçmesine izin vermediğini ancak bu ay “kesinlikle” politika değiştirdiklerini söylemişti.

Fin Mülteci Danışma Merkezi Müdürü Pia Lindfors BBC’ye, kararın sığınmacıları resmi sınır kapıları yerine yüzlerce kilometrelik sınırdaki orman ve nehirlerden geçmeye iteceğinden korktuğunu söyledi. Kışın bu yolların daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Sınırlar kapatılmasına rağmen, Finlandiya yetkililerinin Rusya tarafında ihtiyacı olanlara yardım sağlaması gerektiğini söylüyordu.

2021 yılında, Orta Doğu ve Afrika’dan Rusya’nın yakın müttefiki Belarus’a uçan binlerce kişi Litvanya ve Polonya’ya geçmişti.

O dönemde de Avrupa Birliği Belarus’u göçmenleri “hibrit savaş” için kullanmakla suçlamıştı.