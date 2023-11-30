Kissinger'ın ölümü Rusya'da nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:42

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:42

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Rusya'dan Henry Kissinger'a yönelik taziye mesajları geldi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Henry Kissinger'ın vefatı dolayısıyla derin taziyelerini ifade ettiğini açıkladı.

Putin, Henry Kissinger'ın ölümü dolayısıyla eşine başsağlığı dileyerek, Kissinger'ın seçkin bir diplomat, bilge ve ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu ve onlarca yıl boyunca hak ettiği otoriteye sahip olduğunu belirtti.

Putin, "Sayın Bayan Kissinger, lütfen eşiniz Henry Kissinger'ın vefatı dolayısıyla derin taziyelerimi kabul edin. Uzun yıllar boyunca tüm dünyada haklı bir otoriteye sahip olan seçkin diplomat, bilge ve ileri görüşlü devlet adamı vefat etmiştir. Adı pragmatik bir çizgiyle anılıyor, bu da ilişkilerde yumuşamanın sağlanmasını ve ABD ile en önemli anlaşmalara varılmasını mümkün kıldı" dedi.

"BATI'DA ONUN GİBİ İNSANLARDAN ESER YOK"



Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Kissinger'ın gerçekleri dikkate aldığını ve sadece ABD politikasının kurallarına uymakla kalmadığını, ABD yönetiminde ve Batı dünyasında artık böyle insanların olmadığını söyledi.

Medvedev, "Henry Kissinger öldü. Uzun yıllar boyunca ülkesine sadakatle hizmet etti. Aynı zamanda gerçekleri dikkate alan ve sadece Amerikan dış politika kurallarını takip etmeyen bir pragmatistti. Artık ABD yönetiminde ve Batı dünyasında onun gibi insanlardan eser yok" dedi.

"EFSANEVİ AMERİKALI DEVLET ADAMI"

Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Kissinger'ın şantaj, yaptırım ve tehdit olmaksızın muhaliflerle nasıl müzakere edileceğini ve dost olunacağını bildiğini söyledi.

Slutsky, "Efsanevi Amerikalı devlet adamı ve seçkin diplomat Henry Kissinger'ın yüzüncü yaşı geride kaldı... Kissinger, şantaj, yaptırım ve tehdit olmaksızın gerçek diplomasinin araçlarına mükemmel bir şekilde hakim olarak rakipleriyle nasıl müzakere edeceğini ve hatta onlarla nasıl dost olacağını biliyordu. Bugünün Amerikalı siyasetçilerinde eksik olan da tam olarak budur" diye konuştu.

Kissinger'ın son günlerine kadar aktif olduğunu ve "dünya meselelerine mevcut ABD resmi makamlarından çok daha dengeli bir yaklaşım" sergilediğini belirten Slutsky, "Bilgelik belki de Kissinger'ın kişiliğini tanımlayan ana sözcüktür. Yaşadığı yüzyıla, eski Dışişleri Bakanı'nın en az rol oynadığı büyük ölçekli tarihi olaylar damgasını vurdu. ABD'nin SSCB, Çin, Japonya, İsrail, Mısır ve Kuzey Vietnam ile yürüttüğü müzakerelere katılan siyasetçi, uluslararası gerilimin azaltılması süreçlerine önemli katkılarda bulunmuştur" dedi.

"REELPOLİTİK KAVRAMININ TEMSİLCİSİYDİ"



Rusya Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev, Kissinger'ın ülkesinin çıkarlarını kararlılıkla savunan seçkin bir diplomat olarak tarihe geçeceğini, ölümüyle birlikte bir dönemin kapandığını ifade ederek, "Ülkesinin çıkarlarını kararlılıkla ve ustalıkla savunan, Batılı politikacıların mevcut çılgınlık ve parçalanma ortamında bile diplomasi ve diyaloğu canlandırmaya çalışan seçkin bir diplomat olarak tarihe geçecek" diye konuştu.

Kosachev, Kissinger ile şahsen iletişim kurma şansı bulduğunu ve "büyük bir kişilik ve dönemin adamı" izleniminin hemen ortaya çıktığını savunarak, Kissinger döneminde ABD'nin "fobiler ve ütopyalar" tarafından değil, kendi çıkarları ve gerçekleri tarafından yönlendirildiğini kaydetti.

Kissinger döneminde ABD'nin cephaneliğinde "sadece yaptırımlar değil diplomasi" de olduğunu belirten Kosachev, "Reelpolitik denen şeyin temsilcisiydi ve bu yüzden hem azarlandı hem de övüldü. Kişisel ilişkiler kurmayı ve hatta muhalifleriyle dost olmayı başardı" dedi.