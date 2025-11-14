Rusya, Kiev’e yönelik geniş çaplı saldırı başlattı

Ukrayna makamları, Rusya’nın gece boyunca en az 430 İHA ve 18 füze fırlattığını belirterek, en az 27 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölge valisi Mykola Kalaşnik’e göre, yaralananlar arasında hamile bir kadın ve termal yanıklar nedeniyle durumu kritik olan 55 yaşındaki bir erkek de bulunuyor. Olay, Kiev’in güneyindeki Bila Tserkva kentinde meydana geldi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Yetkililer, saldırı sırasında Kiev’de sirenlerin çalmaya devam ettiğini ve halkın uyarı kaldırılıncaya kadar sığınaklarda kalması gerektiğini belirtti. Kent yönetimi, saldırıların elektrik ve su kesintilerine yol açabileceği konusunda da uyardı.

Zelenski, ülke geneline yapılan saldırıların, “insanlara ve sivil altyapıya azami zarar vermek için kasıtlı olarak planlandığını” söyledi. Devlet Başkanı, Harkiv ve Odesa bölgelerinin de vurulduğunu aktardı.

Saldırı, Avrupa Birliği yetkililerinin bu hafta Ukrayna’ya yönelik yaptığı çifte açıklamanın hemen ardından geldi.

AB, büyük bir yolsuzluk skandalı sonrası nükleer enerji yetkililerinin inceleme altına alınmasıyla birlikte Kiev’e 'yolsuzlukla mücadeleye devam etmesi' çağrısı yapmıştı, ancak aynı zamanda, Ukrayna'ya yönelik desteğin süreceğini de vurguladı.

UKRAYNA İHA'SI RUS LİMANINI VURDU

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Rusya’nın çeşitli bölgeleri ile Karadeniz üzerinde toplam 216 Ukrayna İHA’sının hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi.

Krasnodar bölgesinin operasyon merkezi ve konteyner terminali operatörünün açıklamasına göre, Novorossiysk’te bir konteyner terminali, sivil bir gemi, apartman daireleri ve bazı bölge sakinleri saldırılardan etkilendi.

FSB: ÜST DÜZEY SUİKAST ENGELLENDİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’daki bir mezarlıkta, üst düzey bir Rus devlet yetkilisini hedef alan terör saldırısının engellendiğini açıkladı. Saldırının, yetkilinin yakınlarının mezarını ziyaret ettiği sırada, çiçek vazosuna gizlenmiş bir video kameraya yerleştirilen patlayıcıyla gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

FSB, saldırı planıyla bağlantılı üç kişinin – Rus uyruklu bir karı-koca ile Orta Asya kökenli bir göçmen – gözaltına alındığını TASS’a doğruladı.

Kuruma göre saldırı, Ukrayna özel servisleri tarafından organize edildi.

Söz konusu üst düzey yetkilinin kimliği açıklanmadı.