Rusya, Kuzey Makedonyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın ağustosta bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatıldı.
Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Olivera Çauşevska-Dimovska'nın Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Maslahatgüzara, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu önlemin Kuzey Makedonya tarafının Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etme yönündeki "nedensiz" kararına karşı alındığı belirtildi.
RUSYA VE KUZEY MAKEDONYA ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini 18 Mayıs'ta duyurmuştu.
Bunun üzerine Rusya, 10 Haziran'da Kuzey Makedonyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, 17 Ağustos'ta bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini bildirmişti.
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