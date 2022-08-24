Rusya, Laçın koridorundan çekiliyor
Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor
Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları ve karakollarının kaldırılmasına başlandı.
Gubadlı ili istikametinden Laçın koridoru girişinde, yol boyunca kurulan kontrol noktalarının ve Rus askerlerinin yaşadığı binaların yıkımına başlandı. Bölgeyi tahliye etmeye hazırlanan Rus barış gücü askerleri, geçici olarak yeni koridora taşınacak. Azerbaycan tarafı Laçın şehrinin dışından geçen ve Karabağ’ı Ermenistan ile bağlayan 32 kilometrelik yeni yolu kısa sürede tamamladı. Bununla Laçın şehri ve Laçın iline bağlı Zabuh ve Sus köyleri Azerbaycan’ın denetimine girecek.
Video Haberler
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- İmamlar seçim için sahada
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- 'Cübbeli Ahmet'ten Bakan Soylu'ya
- Erdoğan’ın masasındaki 5 sayfalık mektup
- Genel Sağlık-İş Danıştay’a taşıdı
- Vural disipline sevk edilecek mi?