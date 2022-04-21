Rusya: Müzakerelerde P5+1 üzerinde tartışılıyor
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin garantör Ukrayna'da devlet olabileceğini duyurdu.
Ukrayna'daki
savaş devam ederken, müzakerelerde güvenlik garantileri üzerinde de adımlar
atılmaya başlandığı bildirildi. Konuya ilişkin Rus diplomat açıklamalarda
bulundu.
Rusya
Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Aleksi Poliscuk, BM Güvenlik
Konseyi'nin beş daimi üyesinin (Rusya, Çin, Birleşik Krallık, ABD, Fransa),
Ukrayna'nın garantör devletleri olabileceğini ve bu konunun Rusya-Ukrayna
müzakerelerinde tartışıldığını dile getirdi.
Üst
düzey yetkilisi Aleksi Poliscuk, garantör devletlere değinerek, "Garantör
devletlerin, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden oluşabileceği tartışılıyor"
açıklamasında bulundu.
'LİSTE HENÜZ TAMAMLANMADI'
Aleksi
Poliscuk, farklı seçeneklerin de olduğunu belirterek, "Diğer seçenekler de
değerlendiriliyor, bu nedenle nihai liste henüz tanımlanmadı" diye
konuştu.
MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR
Poliscuk,
müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Doğrudan Rusya-Ukrayna
müzakereleri şu anda devam ediyor. Tarafların departmanlar arası
delegasyonları, Ukrayna'daki durumun çözümü, tarafsız statü ve diğer konular
hakkında olası anlaşmaları tartışıyor. Artık görüşmeler neredeyse her gün video
formatında yapılıyor" dedi.
Poliscuk ayrıca, "Özel askeri operasyon, görevler yerine getirildiğinde sona erecek. Bunların arasında Donbass'ın nüfusunun korunması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması da yer alıyor" dedi.
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