Rusya: Müzakerelerde P5+1 üzerinde tartışılıyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 12:07

Ukrayna'daki savaş devam ederken, müzakerelerde güvenlik garantileri üzerinde de adımlar atılmaya başlandığı bildirildi. Konuya ilişkin Rus diplomat açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Aleksi Poliscuk, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin (Rusya, Çin, Birleşik Krallık, ABD, Fransa), Ukrayna'nın garantör devletleri olabileceğini ve bu konunun Rusya-Ukrayna müzakerelerinde tartışıldığını dile getirdi.

Üst düzey yetkilisi Aleksi Poliscuk, garantör devletlere değinerek, "Garantör devletlerin, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden oluşabileceği tartışılıyor" açıklamasında bulundu.

'LİSTE HENÜZ TAMAMLANMADI'

Aleksi Poliscuk, farklı seçeneklerin de olduğunu belirterek, "Diğer seçenekler de değerlendiriliyor, bu nedenle nihai liste henüz tanımlanmadı" diye konuştu.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Poliscuk, müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri şu anda devam ediyor. Tarafların departmanlar arası delegasyonları, Ukrayna'daki durumun çözümü, tarafsız statü ve diğer konular hakkında olası anlaşmaları tartışıyor. Artık görüşmeler neredeyse her gün video formatında yapılıyor" dedi.

Poliscuk ayrıca, "Özel askeri operasyon, görevler yerine getirildiğinde sona erecek. Bunların arasında Donbass'ın nüfusunun korunması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması da yer alıyor" dedi.