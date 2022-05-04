Rusya: NATO, Ukrayna'yı bize saldırmaya hazırlıyordu

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:10

Rusya Devlet Duma Sözcüsü Vyacheslav Volodin, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Volodin, NATO'ya dikkat çekti.

Vyacheslav Volodin, NATO'nun, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı saldırmaya hazırladığını ifade etti.

Volodin, "Askerlerimiz büyük bir trajediyi önledi. NATO, Ukrayna'yı ülkemize yönelik bir saldırıya hazırlıyordu. Ukrayna'ya silah teslimatı konusundaki tüm kararların Ocak ayında ABD Kongresi tarafından alındığı başka nasıl açıklanabilir?" dedi.

'HARCANABİLİR BİR MALZEME'

Vyacheslav Volodin, günümüzde Ukraynalıların, ABD için sadece "harcanabilir bir malzeme" olduğunu ve "milliyetçiliğin Kiev'in devlet ideolojisi haline geldiğini" öne sürdü.

Volodin, Devlet Başkanı Putin'in politikalarına değinerek, "Başkan Putin'in aldığı kararlar olmasaydı, bizim topraklarımızda askeri operasyonlar yapılacaktı. Putin, Rusya'ya yönelik saldırıyı engellemeyi başardı" diye konuştu.