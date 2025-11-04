Rusya'nın kuzeydoğusu beşik gibi sallandı: 48 saatte 57 şiddetli deprem!

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Dairesi, Salı günü Kamçatka Yarımadası’nda 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, Moskova saatiyle sabah 09.28’de, Petropavlovsk-Kamchatsky kenti merkezine 154 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 16.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

48 SAATTE 57 DEPREM

Açıklamaya göre, 3 Kasım’dan bugüne kadar geçen iki gün içinde bölgede toplam 57 deprem kaydedildi. Bu sarsıntıların büyüklükleri 3.5 ile 6.2 arasında değişti ve beş tanesi yerleşim bölgelerinde hissedildi.

Yetkililer, bu depremlerin 30 Temmuz’da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki büyük depremin artçıları olduğunu belirtti. Söz konusu sarsıntı, 1952 yılından bu yana yaşanan bölgedeki en güçlü deprem olarak kayıtlara geçmişti.

UZMANLARDAN UYARI

Yetkililer ve uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların devam etmesinin olası olduğunu belirterek, halkı deprem anında sakin kalmaları ve güvenli alanlarda toplanmaları yönünde uyardı.