Rusya, Odessa saldırısını üstlendi

24 Temmuz 2022 Pazar, 11:08

Zakharova telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Odesa limanında bir Ukrayna donanmasına ait bir gemiyi yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıkladı.

Zakharova, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını tehdit ettiği için askeri gemiyi vurduklarını söyledi.