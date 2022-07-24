Rusya, Odessa saldırısını üstlendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Odessa limanını Rusya'nın vurduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 11:08
Rusya, Odessa saldırısını üstlendi
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Zakharova telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Odesa limanında bir Ukrayna donanmasına ait bir gemiyi yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıkladı.

Zakharova, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını tehdit ettiği için askeri gemiyi vurduklarını söyledi.


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