Rusya, Odessa saldırısını üstlendi
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Odessa limanını Rusya'nın vurduğunu açıkladı.
Zakharova telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Odesa limanında bir Ukrayna donanmasına ait bir gemiyi yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıkladı.
Zakharova, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını tehdit ettiği için askeri gemiyi vurduklarını söyledi.
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