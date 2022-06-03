Rusya, Pasifik Okyanusu'nda tatbikata başladı
Rusya, Pasifik Okyanusu'nda tatbikata başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Pasifik Filosu'na bağlı 40'tan fazla savaş gemisi ve 20 uçağın katılımıyla bir hafta sürmesi beklenen askeri tatbikatın başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, "3 Haziran-10 Haziran tarihleri ??arasında Pasifik Okyanusu'nda, Pasifik Filosu komutanı Amiral Sergei Avakyants'ın önderliğinde tatbikat gerçekleştiriliyor. Tatbikata, 40'tan fazla savaş gemisi, destek gemileri ve yaklaşık 20 uçak katıldı" açıklamasında bulundu.
Tatbikat, senaryo gereği "sahte bir düşmanın denizaltılarını arayacak, taktik gemi gruplarının hava savunmasının organizasyonunu ve denizdeki kuvvetlerin lojistiğini organize etmesini" içerecek. Ayrıca, "hava ve deniz hedefleri üzerinde muharebe eğitimi" gerçekleştirilecek.
Tatbikatta, istihbarat gemisi Mareşal Krylov, fırkateyn Mareşal Shaposhnikov ve bir grup büyük denizaltı karşıtı gemi ve korvet, küçük denizaltı karşıtı gemiler, mayın tarama gemileri, hücumbotlar ve destek gemileri, Pasifik Okyanusu'nun belirlenmiş bölgelerinde faaliyet gösterecek.
Bugün başlayın tatbikatın 10 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.
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