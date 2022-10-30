Rusya, Polonya'ya karşı alarma geçti: Çok rahatsız edici

30 Ekim 2022 Pazar, 16:03

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sergey Lavrov, Polonya'nın ABD'ye ait nükleer bombaları ülkeye konuşlandırma girişimlerine yönelik açıklamaların Moskova'yı alarma geçirdiğini söyledi.

Lavrov, "Varşova yönetimi, Amerikalıların nükleer bombalarını Polonya'ya yerleştirmeleri için bir 'aday' olmak istiyor. Bu durum çok rahatsız edici" diye konuştu.

Lavrov, Batılı siyasetçilerin nükleer silahlar konusunda sorumsuzca davranmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov, "Avrupa'da nükleer silahlar konusuyla oldukça sorumsuz bir şekilde 'oynamaya' çalışan figürler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin bugün Küba Füze Krizi'nin yaşandığı dönemden daha yakın olduğunu dile getiren Lavrov, "Benzerlikler var. Hem 1962'de hem de şimdi, sınırlarımızda Rusya'nın güvenliğine yönelik doğrudan tehditler yaratmakla ilgilidir. Bu tehditler, dün Türkiye'de bulunan Jüpiter'lerden bile daha yakın" dedi.

Lavrov, Ukrayna'ya her türlü silahı pompalamak için askeri bir kampanya yürütüldüğünü sözlerine ekledi.