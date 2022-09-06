Rusya: S-400'lerin Türkiye'ye sevkıyatında sorun yok
Rus senatör Klimov, "Rusya ve Türkiye, S-400 hava savunma sistemlerinin sevkıyatında sorun yaşamıyor" açıklamasında bulundu.
Rus Senatör Andriy Klimov, Rusya'nın Ankara büyükelçiliğinde basına demeç verdi. Rus senatör, Rusya ve Türkiye arasında S-400 füze hava savunma sistemlerinin sevkıyatı ile alakalı herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
Tass'ın haberine göre, Klimov verdiği demeçte, “Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 hava savunma sistemlerinin tedarik konusu sessizlik gerektiriyor. Bazen bu sessizlik dedikodulara neden oluyor. Söyleyebileceğim tek şey, iki ülke arasındaki S-400 görüşmelerinde bir sıkıntı yok” dedi.
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