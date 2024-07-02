Rusya Savunma Bakanlığı, beş aktif SU-27 uçağını vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Poltava bölgesindeki Myrhorod havaalanına düzenlenen saldırıda beş Ukrayna SU-27 savaş uçağını imha ettiklerini ve iki uçağı da hasara uğrattıklarını açıkladı. Saldırı, Rusya'nın Ukrayna hava üslerine yönelik devam eden saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:54
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Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Myrhorod havaalanına düzenlenen saldırıda beş Ukrayna SU-27 savaş uçağını imha ettiğini ve iki uçağı daha hasara uğrattığını duyurdu.

Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüler yayınladı; bu görüntülerde havaalanından duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.

SU-27 SAVAŞ UÇAKLARI HEDEF ALINDI

Bakanlık, "Rus saldırısı sonucunda beş aktif SU-27 çok amaçlı savaş uçağı imha edildi ve iki uçak hasar gördü" açıklamasını yaptı.

Rusya, Kiev'in ABD yapımı ilk F-16'ları teslim almaya hazırlandığı bir dönemde Ukrayna hava üslerini hedef alıyor ve bu uçakları yok etmeye kararlı olduğunu belirtiyor.


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