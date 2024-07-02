Rusya Savunma Bakanlığı, beş aktif SU-27 uçağını vurduğunu açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Poltava bölgesindeki Myrhorod havaalanına düzenlenen saldırıda beş Ukrayna SU-27 savaş uçağını imha ettiklerini ve iki uçağı da hasara uğrattıklarını açıkladı. Saldırı, Rusya'nın Ukrayna hava üslerine yönelik devam eden saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Myrhorod havaalanına düzenlenen saldırıda beş Ukrayna SU-27 savaş uçağını imha ettiğini ve iki uçağı daha hasara uğrattığını duyurdu.
Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüler yayınladı; bu görüntülerde havaalanından duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.
SU-27 SAVAŞ UÇAKLARI HEDEF ALINDI
Bakanlık, "Rus saldırısı sonucunda beş aktif SU-27 çok amaçlı savaş uçağı imha edildi ve iki uçak hasar gördü" açıklamasını yaptı.
Rusya, Kiev'in ABD yapımı ilk F-16'ları teslim almaya hazırlandığı bir dönemde Ukrayna hava üslerini hedef alıyor ve bu uçakları yok etmeye kararlı olduğunu belirtiyor.
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