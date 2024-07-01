Rusya'dan Ukrayna'ya çağrı: Her türlü diyaloğa açığız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açık olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Rusya, Ukrayna ile arabulucular aracılığıyla müzakere yürütmeye hazır mı?" sorusuna Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirlenen hedeflere ulaşılması için her türlü iletişim ve diyaloğa açık olduğunu defalarca söyledi. Putin buna açık ve bunu defalarca dile getirdi" yanıtını verdi.
Sözcü Peskov, Ukrayna askerlerinin Belarus sınırında yoğunlaşmasıyla ilgili soruya da "Elbette bu durum, sadece Minsk için değil, Moskova için de endişe kaynağı" ifadesini kullandı.
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